Türkmenistan'da uluslararası sağlık ve bilim fuarı başladı - Son Dakika
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Türkmenistan'da uluslararası sağlık ve bilim fuarı başladı

10.10.2022 13:00

Türkmenistan'da "İstikrarlı devletin yeni çağında sağlık, eğitim ve spor" konulu uluslararası fuar başladı.

Türkmenistan'da "İstikrarlı devletin yeni çağında sağlık, eğitim ve spor" konulu uluslararası fuar başladı.

Başkent Aşkabat'taki Sanayi ve Ticaret Odasında düzenlenen fuarın açılışında sağlık, eğitim ve spordan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nurmuhammet Amannepesov, Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un kutlama mesajını okudu.

Fuarda uluslararası kuruluşların temsilcileri, 30'dan fazla ülkeden ilaç ve tıbbi ürünler, spor malzemeleri imalatı ve eğitim teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda uzmanlaşmış 150'den fazla şirket yer alıyor.

Ayrıca fuar çerçevesinde dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumlarından bilim insanlarını bir araya getiren konferans düzenlendi.

Fuarda Türkmenistan'ın yükseköğretim kurumlarının ve sağlık sektörü şirketlerinin hazırladığı pavilyonlar ilgi gördü.

Uluslararası sağlık ve bilim fuarı, iki gün boyunca ziyarete açık olacak.

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Kaynak: AA

Berdimuhamedov, Türkmenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkmenistan'da uluslararası sağlık ve bilim fuarı başladı - Son Dakika

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