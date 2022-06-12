Türkmenistan resmi televizyon kanalı Altın Asır'ın haberine göre, Devlet Başkanı Berdimuhamedov, çevrim içi yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, dünyadaki Kovid-19 vakalarının normale döndüğünü ve birçok ülkede uluslararası seyahatlerin yapıldığını söyledi.

Kaynak: AA

Berdimuhamedov, Türkmenistan, Kabine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkmenistan'da uluslararası uçuşlar yeniden başlatılacak - Son Dakika

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