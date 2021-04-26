Çoban köpeği ırkının altın heykelini dikmek yetmedi! Onuruna bir de ulusal bayram ilan ettiler

Alabay köpekleri için düzenlenen törenlerde, köpeklerin görünüm ve atikliklerine göre değerlendirildiği bir yarışma da yapıldı. Devlet Başkanı Berdimuhammedov birincilik ödülünü, sınır birliklerinde görev yapan bir köpeğe verdi.

Ödül, Berdimuhammedov'un oğlu Başbakan Yardımcısı Serdar Berdimuhammedov tarafından verildi. Resmi medyadaki haberlere göre Başbakan Yardımcısı, başkent Aşkabat'ta Alabay köpeklerinin üretimi için inşa edilen bir tesisin açılış törenine de katıldı.

80 KİLOYA ULAŞABİLİYORLAR

Alabay köpekleri, Türkmenistan'daki birçok çoban tarafından geleneksel olarak kullanılan bir tür. Ağırlığı 80 kiloyu bulan Alabaylar dünyanın en büyük köpekleri arasında.

ALTIN HEYKELİNİ YAPTIRMIŞTI

Geçen yıl Devlet Başkanı Berdimuhammedov bir Alabay köpeğinin 6 metre yüksekliğindeki altın kaplama bir heykelini dikmişti.