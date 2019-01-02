Türkmenistan'daki 9. Türk İhraç Ürünleri Fuarı Tamamlandı

Fuar açılışını gerçekleştiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Amandurdu İşanov ile birlikte Kastamonu Entegre standını ziyaret etti.

Kastamonu Entegre, Türkmenistan'ın Aşkabat kentinde düzenlenen 9. Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na katıldı. Dördüncü kez katıldığı fuarda, Reflection, Evogloss, Glossmax, Floorpan ve Rusya laminat parke serilerini beğeniye sunan şirket, ürünlerini Orta Asya bölgesine taşımış oldu. Açılışını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gerçekleştirdiği fuarda, iki ülke arasındaki ticaretin, karşılıklı yatırımların ve iş birliğin artırılmasının gerekliliği vurgulandı. Açılış konuşmalarının ardından fuar alanındaki standları gezen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Amandurdu İşanov, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Kastamonu Entegre standına uğrayarak sergilenen ürün ve hizmetler hakkında detaylı bilgi aldı.

Kastamonu Entegre'nin Amerika'dan Çin'e 100'ün üzerinde ülkeye yaptığı ihracatla her yıl açık ara sektör birincisi olduğunu vurgulayan Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, 2019 yılına yönelik hedeflerini şu sözlerle özetledi:

"Bu yıl, Türkiye'de yaptığımız üretimin %25-30'unu ihraç etmeyi, global olarak da toplam satış gelirlerimizin %60'ının yurtdışı operasyonlarından ve Türkiye'deki ihracat faaliyetlerimizden gelmesini hedefliyoruz. 50 yıllık tecrübemiz ile 2019'da yurtdışı pazarlarında büyümek de odaklandığımız konular arasında yer alıyor. İtalya ve Bulgaristan'daki tesislerimizin devreye girmesiyle Romanya ile birlikte Balkanlar ve Orta Avrupa'daki etkinliğimizi artıracağız."

Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, Türkmenistan'da gerçekleştirilen Türk İhraç Ürünleri Fuarı vesilesiyle Orta Asya pazarına uzandıklarını belirtirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin önümüzdeki süreçte artmasını dilediklerini sözlerine ekledi.