Son Dakika Haberleri: Türkmenistan'dan Tunus'a 27 Yıl Sonra İlk Resmi Ziyaret

Türkmenistan'dan Tunus'a 27 Yıl Sonra İlk Resmi Ziyaret

1 saat önce

Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Tunus'a yaptığı resmi seyahatle iki ülke arasında, 1992'den bugüne ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi.

Türkmenistan'dan Tunus'a 27 Yıl Sonra İlk Resmi Ziyaret, System.String[]
Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Tunus'a yaptığı resmi seyahatle iki ülke arasında, 1992'den bugüne ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi.

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cihinavi, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesis edildiği 1992 yılından sonra gerçekleşen ilk ziyaretin tarihi nitelik taşıdığını vurguladı.

Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Meredov da iki ülke arasında özellikle turizm, karşılıklı ticaret konusunda ilişkileri ilerletmeyi ümit ettiklerini dile getirdi.

İki ülke arasında üç farklı alanda mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Meredov'un Tunus'ta bir dizi resmi temasta bulunması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:50 Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, Türkmenistan, Tunus, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müslüman Mahkum ABD'yi Karıştırdı! Son İsteği Yerine Getirilmeden İdam Edildi Rus Kadını Beslediği Domuzlar Öldürüp Yedi

Manş Denizi'ne Düşen Uçaktan Çıkarılan Cesedin Emiliano Sala'ya Ait Olduğu Açıkladı Polislerden Kaçmaya Çalışırken Kendini Kitlediği Odanın Tavanı Çöktü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 19:21:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkmenistan'dan Tunus'a 27 Yıl Sonra İlk Resmi Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]