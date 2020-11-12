Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov başkente köpeğinin heykelini dikti - Son Dakika

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov başkente köpeğinin heykelini dikti
12.11.2020 17:05
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, en sevdiği köpeğinin 6 metre yükseklikte heykelini yaptırarak başkent Aşbakat'a dikti.
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, en sevdiği köpeğinin 6 metre yükseklikte heykelini yaptırarak başkent Aşbakat'a dikti.
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, en sevdiği yerli Alabay cinsi köpeği için bir heykel yaptırdı. Başkent Aşkabat'a dikilen 6 metre yükseklikteki altın sarısı renkteki dev heykelin açılışı, şiirler eşliğinde gerçekleştirilen tören ile yapıldı. Heykelin alt kısmında led bir ekran da bulunurken, yapımının ne kadara mal olduğu bilinmiyor.
Berdimuhamedov daha önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e aynı cinste bir köpek hediye etmişti.
(İHA)
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