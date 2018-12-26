Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'dan Üç Dilde Yılbaşı Şarkısı
1 saat önce
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, 3 dilde yazdığı yılbaşı şarkısını okudu.
Türkmenistan
Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov
, 3 dilde yazdığı yılbaşı şarkısını okudu.
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov başkent Aşkabat'taki Mizan Merkezinde gerçekleşen kutlama etkinlikleri kapsamında kendi yazdığı yılbaşı şarkısını torunuyla beraber seslendirdi. Berdimuhamedov yazdığı şarkıyı, torunu Kerimguli ile Türkmence, İngilizce ve Almanca olarak yorumlandı.
Şarkının İngilizce kısmını gitar çalarak seslendiren Kerimguli Berdimuhamedov'a, Devlet Başkanı Berdimuhamedov piyano çalarak, Türkmence ve Almanca yorumuyla eşlik etti. Yılbaşı
etkinliğine Türkmenistan Bakanlar Kurulu
üyeleri, Meclis Başkanı, Türkmenistan'da akredite yabancı misyon şefleri, Türkmenistan'ın yurtdışındaki temsilcileri ve sanatçılar katıldı. - AŞKABAT
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:50 Kaynak: İHA
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