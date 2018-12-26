Son Dakika Haberleri: Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'dan Üç Dilde Yılbaşı Şarkısı- Berdimuhamedov, Kendi...

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'dan Üç Dilde Yılbaşı Şarkısı- Berdimuhamedov, Kendi...

1 saat önce

- Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'dan üç dilde yılbaşı şarkısı Berdimuhamedov, kendi yazdığı şarkıyı seslendirdiAŞKABAT - Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, 3 dilde yazdığı yılbaşı şarkısını okudu.

- Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'dan üç dilde yılbaşı şarkısı
Berdimuhamedov, kendi yazdığı şarkıyı seslendirdi

AŞKABAT - Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, 3 dilde yazdığı yılbaşı şarkısını okudu.
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov başkent Aşkabat'taki Mizan Merkezinde gerçekleşen kutlama etkinlikleri kapsamında kendi yazdığı yılbaşı şarkısını torunuyla beraber seslendirdi. Berdimuhamedov yazdığı şarkıyı, torunu Kerimguli ile Türkmence, İngilizce ve Almanca olarak yorumlandı.
Şarkının İngilizce kısmını gitar çalarak seslendiren Kerimguli Berdimuhamedov'a, Devlet Başkanı Berdimuhamedov piyano çalarak, Türkmence ve Almanca yorumuyla eşlik etti.
Yılbaşı etkinliğine Türkmenistan Bakanlar Kurulu üyeleri, Meclis Başkanı, Türkmenistan'da akredite yabancı misyon şefleri, Türkmenistan'ın yurtdışındaki temsilcileri ve sanatçılar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:17 Kaynak: İHA

Yılbaşı, Türkmenistan, Berdimuhamedov, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Binali Yıldırım'dan Adaylık ve İstifa Açıklaması: O Konu Benim Dışımda, Konu Kapanmıştır Diye Düşünüyorum Maltepe Belediyesi Çalışanları, Sancaktepe Belediyesi'ne Ait Konteynerleri Alıp, Çankırı'daki Bir İlçeye Hibe Etti

Yeni Yılda Emekliyi 541 TL Zam Bekliyor Raftaki Eldivenleri Takıp Markette Boks Yapan Teyzeler Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:22:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'dan Üç Dilde Yılbaşı Şarkısı- Berdimuhamedov, Kendi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]