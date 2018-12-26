Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'dan Üç Dilde Yılbaşı Şarkısı- Berdimuhamedov, Kendi...

- Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'dan üç dilde yılbaşı şarkısı Berdimuhamedov, kendi yazdığı şarkıyı seslendirdiAŞKABAT - Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, 3 dilde yazdığı yılbaşı şarkısını okudu.

- Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'dan üç dilde yılbaşı şarkısı

Berdimuhamedov, kendi yazdığı şarkıyı seslendirdi



AŞKABAT - Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, 3 dilde yazdığı yılbaşı şarkısını okudu.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov başkent Aşkabat'taki Mizan Merkezinde gerçekleşen kutlama etkinlikleri kapsamında kendi yazdığı yılbaşı şarkısını torunuyla beraber seslendirdi. Berdimuhamedov yazdığı şarkıyı, torunu Kerimguli ile Türkmence, İngilizce ve Almanca olarak yorumlandı.

Şarkının İngilizce kısmını gitar çalarak seslendiren Kerimguli Berdimuhamedov'a, Devlet Başkanı Berdimuhamedov piyano çalarak, Türkmence ve Almanca yorumuyla eşlik etti.

Yılbaşı etkinliğine Türkmenistan Bakanlar Kurulu üyeleri, Meclis Başkanı, Türkmenistan'da akredite yabancı misyon şefleri, Türkmenistan'ın yurtdışındaki temsilcileri ve sanatçılar katıldı.

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