Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'dan Üç Dilde Yılbaşı Şarkısı- Berdimuhamedov, Kendi...
1 saat önce
- Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'dan üç dilde yılbaşı şarkısı Berdimuhamedov, kendi yazdığı şarkıyı seslendirdiAŞKABAT - Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, 3 dilde yazdığı yılbaşı şarkısını okudu.
- Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'dan üç dilde yılbaşı şarkısı
Berdimuhamedov, kendi yazdığı şarkıyı seslendirdi
AŞKABAT - Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, 3 dilde yazdığı yılbaşı şarkısını okudu.
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov başkent Aşkabat'taki Mizan Merkezinde gerçekleşen kutlama etkinlikleri kapsamında kendi yazdığı yılbaşı şarkısını torunuyla beraber seslendirdi. Berdimuhamedov yazdığı şarkıyı, torunu Kerimguli ile Türkmence, İngilizce ve Almanca olarak yorumlandı.
Şarkının İngilizce kısmını gitar çalarak seslendiren Kerimguli Berdimuhamedov'a, Devlet Başkanı Berdimuhamedov piyano çalarak, Türkmence ve Almanca yorumuyla eşlik etti.
Yılbaşı etkinliğine Türkmenistan Bakanlar Kurulu üyeleri, Meclis Başkanı, Türkmenistan'da akredite yabancı misyon şefleri, Türkmenistan'ın yurtdışındaki temsilcileri ve sanatçılar katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:17 Kaynak: İHA
Son Dakika! Binali Yıldırım'dan Adaylık ve İstifa Açıklaması: O Konu Benim Dışımda, Konu Kapanmıştır Diye Düşünüyorum
Maltepe Belediyesi Çalışanları, Sancaktepe Belediyesi'ne Ait Konteynerleri Alıp, Çankırı'daki Bir İlçeye Hibe Etti
Yeni Yılda Emekliyi 541 TL Zam Bekliyor
Raftaki Eldivenleri Takıp Markette Boks Yapan Teyzeler Sosyal Medyayı Salladı