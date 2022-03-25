Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov kabine üyelerini açıkladı - Son Dakika
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Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov kabine üyelerini açıkladı

25.03.2022 21:37
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov kabine üyelerini açıkladı

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, kendisinin devlet başkanı seçilmesiyle boşalan ekonomi, bankacılık ve uluslararası finans alanından sorumlu bakanlığa Muhammetguli Muhamedov'u atadı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, kendisinin devlet başkanı seçilmesiyle boşalan ekonomi, bankacılık ve uluslararası finans alanından sorumlu bakanlığa Muhammetguli Muhamedov'u atadı.

Altın Asır televizyon kanalının haberine göre, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, kabinedeki değişikliğe ilişkin kararnameyi imzaladı.

Berdimuhamedov, kendisinin devlet başkanı seçilmesiyle boşalan ekonomi, bankacılık ve uluslararası finans alanından sorumlu bakanlığa Muhammetguli Muhamedov'u atadı.

Kararnamede, eski kabine üyelerinin yeterli tecrübeye sahip olduklarının altı çizilerek, önceki kabine üyeleriyle yola devam edileceği bildirildi.

Serdar Berdimuhamedov, kabine üyelerine bağlı oldukları bakanlıklar ve sektörel yönetimler için atanacak adayların listesinin 1 hafta içinde oluşturulması için talimat verdi.

Türkmenistan'da kabine 9 bakandan oluşuyor. Bakanlara bağlı 17 bakanlık ve 20 sektörel yönetim bulunuyor.

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Berdimuhamedov, Türkmenistan, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov kabine üyelerini açıkladı - Son Dakika


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