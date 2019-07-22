Son Dakika Haberleri: Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un öldüğü iddiası
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Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un öldüğü iddiası

35 dakika önce

Günlerdir ortalarda görünmeyen Türkmenistan devlet başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un öldüğü iddiası, System.String[]
Günlerdir ortalarda görünmeyen Türkmenistan devlet başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, daha önce böbrek yetmezliği nedeniyle ameliyat olduğunu söylediği Muhammedov'un aynı hastalıktan ölmüş olabileceğini aktardı.
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Gurbanguli Berdimuhammedov, Türkmenistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:22 
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