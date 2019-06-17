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Türkmenistan Devlet Başkanı, oğlunu vali olarak atadı

10 dakika önce

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, oğlu Serdar Berdimuhamedov'u Ahal bölgesine vali olarak atadığını duyurdu.

Türkmenistan Devlet Başkanı, oğlunu vali olarak atadı, System.String[]
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, oğlu Serdar Berdimuhamedov'u Ahal bölgesine vali olarak atadığını duyurdu.

Devlet Başkanı Berdimuhamedov, daha önceden milletvekili ve vali yardımcısı olan oğlu Serdar'ı Ahal bölgesine vali olarak atadığını açıkladı.

Ahal bölgesi Türkmenistan'da üstün yetkiye sahip olan Teke boyunun ana vatanı olarak biliniyor ve bir Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile Saparmurat Türkmenbaşı da bu boya mensup.

Ülkenin başına 2006 yılında geçen Berdimuhamedov, 6 milyon insanın yaşadığı doğalgaz zengini bir ülkeyi yönetiyor. Berdymukhamedov düzenli olarak atış talimi, bisiklet sürme, basketbol oynama gibi çeşitli atletik sporları yaparak devlet televizyonunda yayınlıyor.

Dünyanın en büyük 4'üncü doğalgaz rezervine sahip olan Türkmenistan, doğal kaynaklarının büyük çoğunluğunu Çin'e ithal ediyor ve Afganistan Pakistan ve Hindistan üzerinden Hint Okyanusuna ulaşan bir boru hattı inşa ediyor. - AŞKABAT
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:54 Kaynak: İHA
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