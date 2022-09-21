Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Pakistanlı Bakan Malik'i kabul etti

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Pakistan'ın petrolden sorumlu Devlet Bakanı Musadık Mesud Malik'i kabul etti

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Berdimuhamedov ile Malik'in görüşmesinde Türkmenistan ve Pakistan arasındaki iş birliğinin öncelikli alanları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ticari-ekonomik iş birliği alanlarından enerji sektöründe ileriye dönük yeni projelerin önemine değinildi. Bu bağlamda, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPH) doğal gaz boru hattı inşaatı projesinin uygulanmasına önem verildiği belirtildi.

Ayrıca tarafların, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan enerji hattı ve fiber optik iletişim hattı projesine önem verdikleri belirtilerek, "Enerji ve iletişim alanındaki bu önemli projelerin uygulanması, tüm bölgenin istikrarlı bir şekilde sosyoekonomik kalkınmasına, küresel ekonomik ilişkiler sistemine başarılı bir şekilde entegrasyonuna ve bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmenin devamında Malik, Pakistan'ın, tarafsız Türkmenistan'ın dış politika yönünü ve küresel enerji güvenliğinin sağlanması adına uluslararası girişimlerini tam olarak desteklediğini vurguladı.

Daha sonra Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile de bir araya gelen Malik, özellikle enerji ve iletişim alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin ileriye taşınmasının önemini yineleyerek, taraf ülkeler ve tüm bölge için önemli olan bu projeleri Pakistan liderinin desteklediğini ifade etti.