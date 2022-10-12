Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev ile görüştü

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ile görüşme yaptı.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Meredov ile Raev arasındaki görüşmede iş birliğinin mevcut durumu ve öncelikleri değerlendirildi.

Taraflar, Türkmenistan'ın TÜRKSOY ile Türk dili konuşan halkların zengin kültürel mirasını korumayı, incelemeyi ve yaymayı amaçlayan iş birliğinin doğasına dikkati çekerek kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusundaki ilgilerini dile getirdiler.

Ayrıca görüşmede, Türkmen şair Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300'üncü yıl dönümü çerçevesinde ortak etkinlikler düzenleme olanakları da değerlendirildi.