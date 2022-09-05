Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bagdad Amreyev ile görüştü

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bagdad Amreyev ile bir araya geldi

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Meredov ile Genel Sekreter Amreyev arasında görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede taraflar, Türkmenistan ile Türk Devletleri Teşkilatı arasındaki iş birliğinin başta güvenlikle ilgili konular olmak üzere çeşitli alanlarda derinleştirilmesini ele aldı.

Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na bağlı bir dizi uluslararası yapıyla, özellikle Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi, Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası ve Türk Kültür ve Miras Vakfı ile iş birliğinin geliştirilmesine ilgi duyduğu kaydedildi.