Türkmenistan, Japonya'yla çok yönlü iş birliğini genişletiyor - Son Dakika
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Türkmenistan, Japonya'yla çok yönlü iş birliğini genişletiyor

03.10.2022 19:34
Türkmenistan, Japonya'yla çok yönlü iş birliğini genişletiyor

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı ve eski Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Japonya ziyaretinde iki ülke arasındaki çok yönlü iş birliği konularını görüştü.

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı ve eski Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Japonya ziyaretinde iki ülke arasındaki çok yönlü iş birliği konularını görüştü.

Türkmenistan gazetesinin haberine göre, Türkmenistan Meclisinin üst kanadı Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Japonya'ya gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde ülkenin Parlamento Başkanı Hiroyuki Hosoda ile bir araya geldi. Görüşmede parlamentolar arası ilişkileri güçlendirmenin önemine değinen Berdimuhamedov, parlamentolar arası dostluk grubunda gençlerin ve kadınların yer almasının önemli olduğunu vurguladı. Türkmen gençlerinin Japon dilini öğrenmeye istekli olduklarını ifade eden Berdimuhamedov, halihazırda Türkmenistan'da 6 yükseköğretim ve 12 orta öğretim kurumunda Japonca öğretildiğini söyledi.

Hosoda ise Türkmenistan'ın doğal gaz rezervleri açısından dünyada dördüncü sırada olduğuna dikkati çekerek, günümüzde bu doğal kaynağa dünyada büyük bir talep olduğunu kaydetti. Bu alanda Türkmenistan tarafıyla ilişkilerin kapsamını genişletmeyi planladıklarını ifade eden Hosoda, yapılacak iş birliğinin karşılıklı olarak iki ülkenin yararına ve ekonomik kalkınmasına yol açacağını dile getirdi.

Daha sonra Jopanya'nın Kawasaki, Komatsu, ITOCHU, Mitsubishi, Sumitomo gibi önde gelen şirketlerinin yöneticileri ile bir araya gelen Berdimuhamedov, Japon şirketlerinin Türkmenistan ekonomisine ve sosyal sistemine büyük katkı sağladıklarını, enerji sektörü, maden kaynaklarının çıkarılması, kimya sanayi, ulaştırma ve tarım sektörlerinde büyük ölçekli projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Şu ana kadar Türkmenistan'da Japon şirketlerinin katılımıyla toplam değeri 11 milyar dolardan fazla 38 yatırım projelerinin kayıt edildiğini anlatan Berdimuhamedov, "Bu rakamlar, Türkmenistan'daki Japon işine, geleceğine ve yüksek verimliliğine duyulan büyük güveni doğrulamaktadır." dedi.

Berdimuhamedov ziyareti çerçevesinde Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile de bir araya geldi. Görüşmede taşımacılık ve lojistik sektörlerinin günümüzde büyük önem taşıdığını ifade eden Berdimuhamedov, Aşkabat-Tokyo-Aşkabat istikameti yolcu ve kargo uçuşlarının yapılmasının planlandığını söyledi. Ayrıca Berdimuhamedov, Türkmenistan'da hayata geçirilen nakliye ve lojistik imkanları ile Japonya'nın ürünlerini Türkmenistan ve Hazar Denizi üzerinden Karadeniz'e ve ardından Avrupa'ya ihraç etmesi için uygun koşulların sağlanabileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Berdimuhamedov, Türkmenistan, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkmenistan, Japonya'yla çok yönlü iş birliğini genişletiyor - Son Dakika

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