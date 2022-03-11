Türkmenistan halkı devlet başkanını seçmek için yarın sandık başında - Son Dakika
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Türkmenistan halkı devlet başkanını seçmek için yarın sandık başında

11.03.2022 10:20
Türkmenistan halkı devlet başkanını seçmek için yarın sandık başında

Türkmenistan halkı, devlet başkanı seçimi için yarın sandık başına gidecek.

Türkmenistan halkı, devlet başkanı seçimi için yarın sandık başına gidecek.

Türkmenistan Merkez Seçim Komisyonunun açıklamasına göre seçimde, Serdar Berdimuhamedov, Agacan Bekmuradov, Babamurat Meredov, Kakageldi Sariyev, Berdimammet Gurbanov, Maksatmurat Övezgeldiyev, Perhat Begencov, Maksat Ödeşov ve Hıdır Nunnayev olmak üzere 9 aday yarışacak.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, yeniden aday olmayacağını belirterek gençlerin yönetime gelmesini desteklemek için erken seçim kararı almıştı. Berdimuhamedov, kendisi sadece Halk Meclisi Başkanlığını yürüteceğini açıklamıştı.

Bağımsız Devletler Topluluğu, Şanghay İşbirliği Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı ve yabancı ülkelerden temsilciler, seçimleri takip edecek.

Oy verme işlemleri yerel saatle 07.00'da başlayacak, 19.00'da sona erecek.

Seçimde 18 yaşını doldurmuş, yurt içi ve yurt dışındaki Türkmen vatandaşlar oy kullanabilecek.

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Berdimuhamedov, Türkmenistan, Sandık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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