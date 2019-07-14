Türkmenistan heyetinden Başkan Sekmen'e ziyaret

Türkmenistan Kültür Bakan Yardımcısı Mıradaliyev Gurbanmırat Şıhmıradoviç ile Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

Türkmenistan Kültür Bakan Yardımcısı Mıradaliyev Gurbanmırat Şıhmıradoviç ile Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Sekmen, Milli Mücadele'nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında organize edilen "Türkmenistan Günleri" programına katılmak üzere kente gelen Türkmenistan Kültür Bakan Yardımcısı Şıhmıradoviç ile Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Amanlıyev'i makamında kabul etti.

Şıhmıradoviç ve Amanlıyev'e Erzurum hakkında bilgiler veren Sekmen, şöyle konuştu:

"Bu topraklar çeşitli medeniyetlere beşiklik etmiş olmasının yanında, aynı zamanda Anadolu'nun Türkleşmeye başladığı topraklardır. Yani Erzurum, ata yurttan Anadolu'ya açılan giriş kapısıdır. Türkiye ve Türkmenistan sadece aynı bağ ve köklere sahip iki ülke değildir. Biz aynı zamanda kardeşiz, soydaşız, aynı ağacın dalları, ortak inanç ve kültür değerlerinin kuvvetli birer paydaşıyız."

Sekmen, görüşmelerde Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin çok yönlü olarak geliştirilmesi gerektiğini belirterek, bu adımların sadece ülkeler arasında değil, şehirler düzeyinde de atılmasından yana olduğunu aktardı.

Türkmenistan Kültür Bakan Yardımcısı Şıhmıradoviç ise Başkan Sekmen'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Amanlıyev da Türkiye ile Türkmenistan arasındaki bağların güçlendirilmesi noktasında başkentte sürekli ve yoğun bir temasın bulunduğunu, bu çalışmaların da her iki ülkenin ve bölgenin geleceği açısından sevindirici sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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