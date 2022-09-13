Türkmenistan ile Çin arasındaki ticaret hacmi yüzde 53,4 arttı - Son Dakika
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Türkmenistan ile Çin arasındaki ticaret hacmi yüzde 53,4 arttı

13.09.2022 23:30
Türkmenistan ile Çin arasındaki ticaret hacmi yüzde 53,4 arttı

Türkmenistan ile Çin arasındaki ticaret hacminin bu yılın 7 ayında yüzde 53,4 arttığı bildirildi.

Türkmenistan ile Çin arasındaki ticaret hacminin bu yılın 7 ayında yüzde 53,4 arttığı bildirildi.

Türkmenistan'da yayın yapan haber sitesi Orient'in Çin Gümrük İdaresi verilerine atıfta bulunarak verdiği haberde, Türkmenistan ile Çin arasındaki ticaret hacminin bu yılın 7 ayında yüzde 53,4 arttığı belirtildi.

Haberde, Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 1992 yılında 460 milyon dolar iken bu rakamın 50 milyar dolara ulaştığı bilgisine yer verildi.

"Bir Kuşak Bir Yol" projesi kapsamında Çin ile Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan arasında yürütülen iş birliğinin ihracatın büyümesine katkı sağladığı kaydedildi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in beş ülke ile Çin arasındaki ticaretin 2030 yılına kadar 70 milyar dolara ulaşması için vizyon belirlediği aktarıldı.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Türkmenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkmenistan ile Çin arasındaki ticaret hacmi yüzde 53,4 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkmenistan ile Çin arasındaki ticaret hacmi yüzde 53,4 arttı - Son Dakika
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