Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Amanlıyev Kütahya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Türkmenistanlı öğrencilerle bir araya gelmek için kente gelen Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Kütahya Valiliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ni (DPÜ) ziyaret etti.

Kütahya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Amanlıyev, DPÜ'de öğrenim gören Türkmen öğrencilerle bir araya gelmek için geldiği Kütahya'da Valisi Ali Çelik'i ziyaret ettiği belirtildi.

Vali Çelik tarafından karşılanan İşankuli Amanlıyev'in misafirperverliğinden dolayı Çelik'e teşekkür ederek Şeref Defterini imzaladı.

İşankuli Amanlıyev'i Kütahya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Çelik, Kütahya'nın tarihi, kültürel değerleri ile doğal güzellikleri hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'nin çok sayıda Türkmenistanlı öğrenciye ev sahipliği yaptığını belirten Amanlıyev, "Kendim de Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. Türkiye bizim dost ve kardeş ülkemiz. Kültür, tarih ve etnik açıdan çok fazla ortak noktamız var. Öğrencilerimizin Türkiye'nin sunduğu bu imkanları en iyi şekilde değerlendirip üniversite eğitimlerini tamamlayarak ülkemize yetişmiş insan gücü olarak dönmelerini arzu ediyoruz." dedi.

Daha sonra DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret eden Amanlıyev, Rektörlük Toplantı Salonu'nda Türkmenistanlı öğrencilerle bir araya geldi.

Her zaman öğrencilerin yanlarında olduklarını belirten Amanlıyev, üniversite bünyesinde öğrenim gören Türkmen öğrencilerin durumları ile ilgili bilgi almak ve öğrencilerle görüşmek için ziyarette bulunduğunu ifade etti.