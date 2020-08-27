Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Amanlıyev'in Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini (KAEÜ) ziyaret etti.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Amanlıyev, Türkmenistan uyruklu öğrenciler ile görüşmek ve sorunlarını dinlemek için geldiği Kırşehir'de Vali İbrahim Akın'ı ziyaretinin ardından KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile bir araya geldi.

Üniversitede eğitim gören 20 Türkmenistanlı öğrenciyle de görüşen Amanlıyev, üniversite bünyesinde öğrenim gören Türkmen öğrencilerin durumları ile ilgili bilgi almak ve öğrencilerle görüşmek için ziyarette bulunduğunu ifade etti.

Büyükelçi Amanlıyev, öğrencilerinin Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ailesi arasında yer almasından memnun olduklarını belirterek, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin burada kazandıkları manevi değerlerin çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkmen öğrencilerin aktif bir şekilde yaptığı çalışmaları destekleyen Rektör Karakaya ve üniversite yönetimine teşekkür eden Amanlıyev, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve Türkmen öğrenci temsilcisi Agamyrat Boryyev'e teşekkür belgesi verdi.

Rektör Karakaya da Türkiye'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin burada edindikleri bilgileri ve kazandıkları değerleri kendi ülkelerine taşımalarının çok önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz değerler bize medeniyetimizden kalan en büyük miras. Anadolu ruhunu yeniden yaşatmak ve Türk kültürünü bizden sonraki nesillere bırakmak en önemli gayemiz. Dünyanın farklı renklerini aynı çatı altında buluşturmaktan çok mutluyuz. Bu nedenle yabancı uyruklu öğrencilerimizin her biri bizim için çok kıymetli ve onlara kendilerini evlerindeymiş gibi hissettirmek için çalışıyoruz. Bu kültür etkileşimi değerlerimizin de güçlenmesini sağlıyor."