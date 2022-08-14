Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde ulaşım fuarı düzenlendi - Son Dakika
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Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde ulaşım fuarı düzenlendi

14.08.2022 23:26
Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde ulaşım fuarı düzenlendi

Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde düzenlenecek "Karayla çevrili gelişmekte olan ülkelerin ulaşım forumu" öncesi yurt dışından gelen misafirler ulaşım fuarına katıldı.

Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde düzenlenecek "Karayla çevrili gelişmekte olan ülkelerin ulaşım forumu" öncesi yurt dışından gelen misafirler ulaşım fuarına katıldı.

Uluslararası ulaşım forumu çerçevesinde düzenlenen fuara, Türkmenistan'ın ulaşım bakanlığı temsilcileri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, diplomatlar, yabancı ve yerel yayıncı kuruluş katıldı.

Fuarda, Devlet Gümrük Hizmetleri, Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı, "Türkmenposta" şirketi, "Türkmen Uluslararası Motorlu Taşıyıcılar Birliği" ekonomik topluluğu, "Türkmenistan Taşımacılık-Lojistik Merkezi" açık anonim şirketi, "Denz Trading Fleet" kapalı anonim şirketi "Türkmen lojistik" derneği ulaştırma sektöründe hayata geçirilen projeleri sergiledi.

Türkmenistan'ın havacılık, kara yolları, deniz yolları bölümleri ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Uluslararası ulaşım forumuna 39 ülkenin ulaştırma bakanı ve 34 uluslararası kuruluş temsilcisi katılacak. Forumda, pandemi sonrası sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında ulaşım sisteminin rolü kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

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Kaynak: AA

Türkmenistan, Avaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde ulaşım fuarı düzenlendi - Son Dakika

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