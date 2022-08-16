Türkmenistan'da "Karayla Çevrili Gelişmekte Olan Ülkelerin Ulaştırma Bakanları Konferansı" düzenlendi

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Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde "Karayla Çevrili Gelişmekte Olan Ülkelerin Ulaştırma Bakanları Konferansı" yapıldı.

Avaza Kongre Merkezi'nde düzenlenen ulaşım forumu öncesinde katılımcılar, kongre merkezinin fuayesindeki ulaşım fuarını gezdi.

Foruma, Bakanlar Kurulu Başkan yardımcıları, yabancı kuruluşların temsilcileri, diplomatlar, yerel ve yabancı yayıncı kuruluşların temsilcileri katıldı.

Forumun açılışında, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un katılımcılara hitap ettiği video mesajı yayınlandı.

Türkmen lider Berdimuhamedov, dünya ekonomisinde ulaşım ve iletişim sisteminin geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın, küresel taşımacılık iş birliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde karayla çevrili gelişmekte olan ülkelerin rolünün artırılmasına ilişkin tekliflerin hazırlanması için Birleşmiş Milletler (BM) ile iş birliğine hazır olduğunu söyledi.

Kovid-19 sonrası ulaşım ve taşımacılık alanındaki hedefleri hayata geçirmek

Türkmenistan'ın girişimiyle Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenen ulaşım forumunda 39 ülkenin ulaştırma bakanlığı temsilcileri ve 34 uluslararası organizasyon temsilcileri yer alırken, Kovid-19 sonrası ulaşım ve taşımacılık alanındaki hedefleri hayata geçirmek toplantının ana gündem maddesi oldu.

Toplantıda, taşımacılığın Kovid-19 sonrası toparlanmasındaki kilit rolü ve iklim değişikliğinin azaltılması ile ilgili konular da ele alındı.

Forum çerçevesinde, Türkmen tarafı yurt dışından gelen heyetlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı Genel Müdürü Mammethan Çakiyev, Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Altyapı Bakanı Suhail Al-Mazuri, Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlhom Makhamov, Tacikistan Ulaştırma Bakanı Aziz İbrahim ile İran Karayolları ve Kentsel Kalkınma Bakan Yardımcısı Şahriar Afandizadeh ile bir araya geldi.

Taraflar, ülkeler arasındaki ulaşım bağlantılarını genişletme, Afganistan dahil çeşitli coğrafi alanlarda bölgesel projelerin uygulanması olanaklarından ve Hazar Denizi ile uluslararası Türkmenbaşı Limanı'nın potansiyelinden tam olarak yararlanmayı değerlendirdi.

İkili görüşmelerin gündeminde, taşıma operasyonlarının kolaylaştırılması ve hızlandırılması, kargo taşımacılığı sırasında belge dolaşımına ilişkin engellerin kaldırılması, ödeme yöntemlerinin ve vergilerin birleştirilmesi ve uyumlu hale getirilmesi konuları da yer aldı.

Taraflar, ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırmak için ulaştırma bakanlığının temsilcileri düzeyinde düzenli olarak ikili görüşmeleri sürdürme konusunda anlaştı.