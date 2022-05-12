Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Parlamentolararası Forum düzenlendi - Son Dakika
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Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Parlamentolararası Forum düzenlendi

12.05.2022 21:33
Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Parlamentolararası Forum düzenlendi

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Orta Asya ülkeleri ve Rusya Federasyonu Parlamentolararası Forumu yapıldı.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Orta Asya ülkeleri ve Rusya Federasyonu Parlamentolararası Forumu yapıldı.

Türkmenistan Maslahatlar merkezinde düzenlenen foruma Kazakistan Senato Başkanı Maulen Aşimbayev, Kırgızistan Yüksek Konseyi Başkanı Talant Mamytov, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Tacikistan Milli Meclisi Başkanı Rüstem Emomali ve Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva katıldı.

Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, açılış konuşması yaparak, Türkmenistan'ın karşılıklı yarar sağlayan iş birliği ilkelerine dayalı parlamento ilişkilerinin geliştirilmesine önem verdiğini ifade etti.

Forumda Orta Asya ülkeleri ve Rusya Federasyonu arasında parlamentolar arası iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin konular ele aldı.

Forumda, ikili parlamento ilişkilerini ve iş birliğini daha da geliştirmeye yönelik, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı ile Rusya Federasyon Konseyi ve Tacikistan Milli Meclisi arasında anlaşma imzalandı.

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Rusya Federasyonu, Türkmenistan, Orta Asya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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