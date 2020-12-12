Türkmenistan'ın "daimi tarafsız ülke" oluşunun yıl dönümünde Aşkabat'ta konferans düzenlendi - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Türkmenistan'a yönelik tebrik mesajının da yayınlandığı konferansta, Berdimuhammedov, Türkmenistan'ın barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınma adına uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik desteğini anlattı.

Türkmenistan'ın başkent Aşkabat'ta düzenlenen konferansa Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, çok sayıda bakan, gazeteci ve davetli katıldı.

Türkmenistan 'ın "daimi tarafsız ülke" statüsünü kazanmasının 25. yılı dolayısıyla "Uluslararası Barış, Güvenlik ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Tarafsızlık Politikasının Önemi" konferansı düzenlendi.

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