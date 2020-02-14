Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 25. yıl dönümü İstanbul'da kutlandı - Son Dakika

Türkmenistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunca 2020'nin "Türkmenistan Tarafsızlığın Ülkesi" ilan edilmesi dolayısıyla toplantı düzenlendi.

Türkmenistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muratgeldi Seyitmammedov'un ev sahipliğinde Türk Dünyası Kültür Mahallesi Kültür AŞ Toplantı Salonu'nda yapılan etkinlikte, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 12 Aralık 1995'te Türkmenistan'a verilen "Daimi Tarafsızlık" statüsünün önemi anlatıldı.

Türkmenistan'ı tanıtan video gösterimiyle başlayan etkinlikte konuşan Başkonsolos Seyitmammedov, Türkmenistan'a verilen daimi tarafsızlık statüsünün BM Genel Kurulu'nda 185 üyenin katılımıyla oy birliğiyle onaylandığını anımsattı.

Kararın Türkmenistan'a bölge ülkeleri ve tüm dünya devletleriyle barışçıl ve karşılıklı yararlı ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir rol verdiğini belirten Seyitmammedov, "Bu karar uluslararası ilişkiler tarihinde tarafsızlık ilkesine ait ilk resmi belge olmuştur. Türkmenistan'ın barışsever politikasının dünya camiasınca destek ve geniş kabul gördüğünün bir göstergesidir." diye konuştu.

Başkonsolos Seyitmammedov, tarafsızlık statüsünün verildiği gün olan 12 Aralık'ın ülkesinde milli bayram ve tarafsızlık günü olarak kutlandığını, ayrıca BM Genel Kurulu'nun 3 Haziran 2015'te kabul ettiği ikinci "Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığı" kararnamesinin de bugünün önemini pekiştirdiğini söyledi.

Seyitmammedov, 2020'nin "Türkmenistan- Tarafsızlığın Ülkesi" ilan edildiğini, bunun, yurt içinde ve dışında birçok etkinlikle kutlanacağını, en önemli etkinliğin ise 11-12 Aralık'ta başkent Aşkabat'ta düzenlenecek "Tarafsızlık politikası ve onun evrensel barışın, güvenliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasındaki rolü" başlıklı uluslararası konferans olacağını dile getirdi.

Etkinliğin ardından Türk Dünyası Kültür Mahallesi'ndeki keçe çadırda katılımcılara Türkmen pilavı ikram edildi.