Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 25'inci yıl dönümü İstanbul'da kutlandı - Son Dakika

Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığının 25'inci yıldönümü dolayısıyla 'Türkmenistan Tarafsızlığın Ülkesi' konulu etkinlik İstanbul'da düzenlendi.



Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu Myratgeldi Seyitmammedov ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık ülkesi olmasının yanı sıra Türkiye ile ticari, kültürel işbirlikleri gibi konular ele alındı. Toplantı kapsamında açıklamalarda bulunan Başkonsolos Seyitmammedov, 2020 yılının 'Türkmenistan-Tarafsızlığın Ülkesi' yılı olarak ilan edildiğini bildirdi.



Uluslararası düzeyde 12 Aralık 1995'te Birleşmiş Milletler kararıyla Türkmenistan'ın daimi tarafsız ülke statüsüne kavuştuğunu dile getiren Başkonsolos Seyitmammedov, tarafsızlık statüsüyle Türkmenistan'ın bölgede barışa, güvenliğe ve bölgenin gelişmesine katkı sağladığını söyledi.



Tarafsızlık statüsünün Türkmenistan ve bölge için önemine değinen Seyitmammedov, "Tarafsızlık günü, Türkmen halkımızın yeni tarihinde önemli günlerden biridir. Bu muhteşem günde, 12 Aralık 1995 tarihinde BM Genel Kurulunun 50. Meclisinde BM üyesi ülkelerin 185'i tarafından oybirliği ile desteklenen 'Türkmenistan'ın daimi Tarafsızlığı' hakkındaki özel karar kabul edildi. Bu Kararın 3 Haziran 2015 tarihinde tekrar kabul edilmesi, devletimizin dış politikasının ve diplomasisinin dünyada önemli olduğunu tüm açıklığıyla ispatladı. Bağımsızlığın sütunu olan ve ülkemizin vizyoner ve verimli uluslararası politikasını başarıyla hayata geçirmede büyük yere sahip olan Türkmenistan'ın daimi Tarafsızlık statüsünün BM Genel Kurulunun kararı ile pekiştirilmesi, bu tarihi yolun büyük öneme sahip olayıdır. Devlet Başkanımızın belirttiği gibi, Türkmenistan'ın bağımsızlığının 25. yıldönümü vatanımızın tarihinde çok önemli tarihtir, ülkemizin dış politika stratejisinin önemli aşamasıdır. Sonuç itibariyle, tarafsız Devletimiz uluslararası ilişkilerde ikrar edilen siyasi-hukuki statüsüne sahiptir. Bu ise daha önce eşi benzeri bulunmayan bir değerdir. Tarihin karmaşık döneminde Türkmenistan'ın seçtiği yön, değerli halkımızın ulusal çıkarlarına tam olarak uygun olduğunu Bağımsızlık yıllarımız kanıtlamıştır." şeklinde konuştu.



Türkmenistan'ın Türkiye ile tarihi ve ticari ilişkilerini de değerlendiren Seyitmammedov, "Ülkemiz özellikle ortak dil, tarih ve kültür değerlerine sahip olduğu ülkelerle, dostane ve karşılıklı yarara dayalı ilişkileri pekiştirme politikasını uygulamaktadır. Bu açıdan Türkiye Cumhuriyeti özel bir örnek teşkil ediyor. Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke en yakın kardeş devletimiz Türkiye olmuştur. Bağımsızlık döneminde Türkmen-Türk ilişkileri yüksek boyutlara erişti. Bugün ikili ilişkilerimiz stratejik özelliğe sahiptir. Türkmenistan ve Türkiye uzun vadeli ve güvenilir ticari-ekonomik ortaklardır. Ülkelerimiz bu alanda işbirliğinin daha da geliştirilmesine büyük önem veriyorlar. Türkiye Türkmenistan'ın dış ticaret ortakları arasında ilk sıralardan birini teşkil ediyor. Ticari-ekonomik işbirliğinin gelişmesinde hükümetlerarası karma ekonomik komisyona büyük görev düşüyor. Taraflar komisyon kapsamında ikili işbirliğinin mevcut durumunu istişare etme ve yeni işbirliği alanlarını ortaya çıkarma imkanı buluyorlar. Ayrıca, kültürel-insani alanda da ikili ilişkilerimiz yüksek seviyede devam ediyor. Söz konusu alanda işbirliği diğer dallardaki münasebetlerin daha da gelişmesi için temel teşkil etmektedir." dedi.



Etkinliğin ardından 'Türk Dünyası Kültür Mahallesi'ndeki keçe çadırda katılımcılara Türkmen pilavı ikram edildi. - İSTANBUL