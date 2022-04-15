Türkmenistan'ın eski Devlet Başkanı Berdimuhamedov, TDT Aksakallar Konseyi üyesi oldu - Son Dakika
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Türkmenistan'ın eski Devlet Başkanı Berdimuhamedov, TDT Aksakallar Konseyi üyesi oldu

15.04.2022 10:23
Türkmenistan'ın eski Devlet Başkanı Berdimuhamedov, TDT Aksakallar Konseyi üyesi oldu

Türkmenistan'ın eski Devlet Başkanı ve Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyine "Türkmenistan Aksakalı" olarak üye oldu.

Türkmenistan'ın eski Devlet Başkanı ve Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyine "Türkmenistan Aksakalı" olarak üye oldu.

TDT Sekretaryasınca yapılan açıklamada, "Sekreterya, Gurbanguli Berdimuhamedov'un, TDT Aksakallar Konseyi üyeliğinden onur duymakta olup, Ekselanslarının bilgeliği, tecrübesi ve bilgi birikimi ile Aksakallar Konseyinin potansiyelini daha da zenginleştireceğine ve teşkilatın görünürlüğünün artırılması konusunda önemli rol oynayacağına inanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Berdimuhamedov'un TDT'nin daimi istişare organı olan Aksakallar Konseyine katılımının, Türkmenistan'ın Türk dünyasında siyasi, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda çok yönlü iş birliğinin derinleştirilmesine sağladığı katkıya yeni bir ivme kazandıracağına işaret edildi.

Türkmenistan, 2021'de İstanbul'da yapılan "8. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi"nde "gözlemci üye" olmuştu.

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Gurbanguli Berdimuhamedov, Berdimuhamedov, Türkmenistan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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