Türkmenistan'da yeni doğal gaz kuyusundan ilk gaz çıkarılmaya başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkmenistan'da yeni doğal gaz kuyusundan ilk gaz çıkarılmaya başlandı

28.07.2022 20:38
Türkmenistan'da yeni doğal gaz kuyusundan ilk gaz çıkarılmaya başlandı

Türkmenistan'ın Mari vilayetindeki yeni kuyudan ilk doğal gaz çıkarılmaya başladı.

Türkmenistan'ın Mari vilayetindeki yeni kuyudan ilk doğal gaz çıkarılmaya başladı.

"Petrol ve Gaz" gazetesinin haberine göre, Mari vilayetinin güneyinde yapımı tamamlanan "Şerepli" kuyusundan ilk doğal gaz çıkarıldı.

Kuyudan elde edilen doğal gazın kükürt-hidrojen içermediği ve temiz olduğu belirtildi.

Kuyudan günlük 695 bin metreküp doğal gaz çıkarılıyor.

Doğal gaz rezervi sıralamasında dünyada 4. sırada bulunan Türkmenistan, 2021'de yaklaşık 83 milyar metreküp doğal gaz üretimine ulaştı.

YORUMLAR
500
Türkmenistan'da 'e-Devlet' yasası yürürlüğe girdi Türkmenistan'da 'e-Devlet' yasası yürürlüğe girdi
Kaynak: AA

Türkmenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkmenistan'da yeni doğal gaz kuyusundan ilk gaz çıkarılmaya başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:23 Barcelona'nın transfer için gözden çıkardığı para gündem oldu! Ekonomik kriz vurgusu yapan kulüp Jules Kounde ile anlaştı
19:29 PSG'nin Brezilyalı süperstarı Neymar, "yolsuzluk" yaptığı gerekçesiyle yargı önüne çıkıyor! Yıldız futbolcu hapis cezası alabilir...
19:02 Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a düzenlenen saldırı girişimiyle ilgili 8 kişiye soruşturma açıldı
18:10 Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:35 Baykar'dan Ukrayna'ya "Bayraktar TB2" jesti! Bağış toplayan Polonyalılara "Bağışlarınızı Ukrayna'ya iletin" mesajı
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 20:38:48. #1.12#
SON DAKİKA: Türkmenistan'da yeni doğal gaz kuyusundan ilk gaz çıkarılmaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement