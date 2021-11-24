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Türkmenistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi: "Kazakistan ile ilişkilerimizde yeni dönem başladı" - Son Dakika

Türkmenistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi: "Kazakistan ile ilişkilerimizde yeni dönem başladı"

24.11.2021 18:04
Türkmenistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi: "Kazakistan ile ilişkilerimizde yeni dönem başladı"

NUR Türkmenistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Batır Recepov, ülkesinin dış politikasında Orta Asya'da dostluk ve iyi komşuluk atmosferine büyük önem verildiğini belirterek, "Kazakistan ile ilişkilerimizde yeni dönem başladı.

NUR Türkmenistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Batır Recepov, ülkesinin dış politikasında Orta Asya'da dostluk ve iyi komşuluk atmosferine büyük önem verildiğini belirterek, "Kazakistan ile ilişkilerimizde yeni dönem başladı." dedi.

Recepov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov'un girişimiyle BM 73. Genel Kurulu'nda kabul edilen "2021 Yılı Uluslararası Barış ve Güven Yılı" çerçevesinde basına brifing verdi.

Büyükelçi Recepov, Afganistan'daki durumun barışçıl yollarla çözülmesi, bölgesel silahsızlanma süreçlerine yardım ve silah cephanelerinin azaltılması gibi konularda ülkesinin BM ile ortaklığını genişletmeye hazır olduğunu söyledi.

Türkmenistan'ın dış politikasında Orta Asya'da dostluk ve iyi komşuluk atmosferine büyük önem verildiğini aktaran Recepov, "Kazakistan ile ilişkilerimizde yeni dönem başladı." ifadesini kullandı.

Recepov, şu anda Türkmenistan'ın uluslararası faaliyetlerinde çeşitli devletlerin katılımıyla büyük projeler önerdiğini ve uyguladığını, tarafsızlığın ekonomik yönüne özel önem atfettiğini vurgulayarak, "Kazakistan ile ikili ilişkilerin burada açıklayıcı bir örnek olduğunu düşünüyorum." dedi.

Türkmenistan ile Kazakistan'ın Avrasya'daki en büyük hidrokarbon üreticileri ve tedarikçileri arasında yer aldığını belirten Recepov, özellikle enerji alanında stratejik iş birliğine sahip olduklarını dile getirdi.

Recepov, ulaştırma alanındaki iş birliğinin iki devlet için ekonomik kalkınmada kilit rol üstlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun en büyük örneği; 2014'te faaliyete geçirilen Kazakistan-Türkmenistan- İran güzergahındaki demir yolu. Kuzey ve güney ulaşım koridorunda önemli bir bağlantı haline gelen bu demir yolu, Avrupa'dan Orta ve Güney Asya'ya, Orta Doğu'ya ürünlerin uygun maliyetle teslimatını sağlıyor. Bu demir yolu güzergahı, Trans Hazar Uluslararası Koridoru için de önemli. Böylece ülkelerimizin ortak çabasıyla Avrasya halklarını birleştiren Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlanmasından söz edebiliriz."

Türkmenistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi: Kazakistan ile ilişkilerimizde yeni dönem başladı
Türkmenistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi: Kazakistan ile ilişkilerimizde yeni dönem başladı
Türkmenistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi: Kazakistan ile ilişkilerimizde yeni dönem başladı

Berdimuhamedov, Türkmenistan, Kazakistan, Orta Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi: 'Kazakistan ile ilişkilerimizde yeni dönem başladı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkmenistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi: "Kazakistan ile ilişkilerimizde yeni dönem başladı" - Son Dakika
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