Türkmenistan'ın Uluslararası Sağlık Dayanışması Konferansı - Son Dakika

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel bir tehdit olduğunu, bu nedenle sağlık alanında uluslararası dayanışmanın gerektiğini belirtti.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, video konferans yöntemiyle "Türkmenistan'ın Uluslararası Sağlık Dayanışması Konferansı"nı düzenledi.

Meredov, buradaki konuşmasında, Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık alanında uluslararası dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

Salgının küresel bir tehdit olduğunu belirten Meredov, bu nedenle küresel bir çözüm gerektiğine dikkati çekti.

Meredov, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un 4 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'nde salgına karşı sağlık alanında pek çok konuda iş birliğinin yapılması önerisinde bulunduğunu hatırlattı.

Türkmenistan'ın salgına karşı şeffaf bir uluslararası platform kurulması önerisinde bulunduğuna işaret eden Meredov, şöyle devam etti:

"Böylece salgına karşı sistematik bir yaklaşım geliştirebiliriz. Gelecekte salgın sürecinde ve sonrasında yapacak çok işimiz var. Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü önemli katkılar yapıyor. Türkmenistan da destek olmaya hazırdır."

Meredov, salgına karşı bilimsel diplomasi uygulanmasının ve ülkelerin geliştirdikleri tedavileri birbirleriyle paylaşmasının önemini vurgulayarak, Türkmenistan'ın uluslararası bilim adamları konseyi kurulmasını önerdiğini anımsattı.

"Gıda güvenliği de hayati öneme sahip"

Salgın sonrasında özellikle Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve enerji sektörünün iyileştirilmesi gerektiğini belirten Meredov, "Gıda güvenliği de hayati öneme sahip. Dünyada salgından önce bile gıda bulmakta zorlanan pek çok insan vardı. Şimdi durum daha acil." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkmenistan Sağlık Bakanı Nurmuhammet Amanneprsov da ülkedeki sağlık sistemi ve salgın karşısında alınan önlemler hakkında sunum yaptı.

Konferansta Türkmenistan Sağlık Bakanlığı Bilgi Merkezi Direktörü Ogulmakhri Geldiyeva, Belarus Cumhuriyeti Sağlık Bakan Yardımcısı Yelena Bogdan ile pek çok akademisyen ve uzman değerlendirmelerde bulundu.