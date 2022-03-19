Türkmenistan'ın yeni devlet başkanı Serdar Berdimuhamedov yemin ederek göreve başladı - Son Dakika
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Türkmenistan'ın yeni devlet başkanı Serdar Berdimuhamedov yemin ederek göreve başladı

19.03.2022 12:06
Türkmenistan'ın yeni devlet başkanı Serdar Berdimuhamedov yemin ederek göreve başladı

Türkmenistan'da devlet başkanlık seçimini kazanan Serdar Berdimuhamedov yemin ederek görevine başladı.

Türkmenistan'da devlet başkanlık seçimini kazanan Serdar Berdimuhamedov yemin ederek görevine başladı.

Ülkede 12 Mart'ta yapılan başkanlık seçimini kazanan Berdimuhamedov için Ruhiyet Sarayı'nda tören düzenlendi.

Türkmenistan anayasasına göre, Berdimuhamedov, 7 yıl görev yapacak.

Devletin farklı kademelerinde çalıştı

Serdar Berdimuhamedov, 22 Eylül 1981'de Aşkabat'ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini bu şehirde tamamlayan Berdimuhamedov, Türkmen Ziraat Üniversitesi mühendislik-teknoloji bölümünden mezun oldu.

Mezun olduktan hemen sonra Devlet Gıda Sanayisi Birliği Dış Ekonomik İlişkiler Departmanının farklı bölümlerinde başuzman olarak görev yaptı.

2008-2011'de Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Akademisi Uluslararası İlişkiler Bölümünde eğitim alan Berdimuhamedov, bu dönemde Türkmenistan'ın Moskova Büyükelçiliğinde danışman oldu.

Berdimuhamedov, 2011-2013 yıllarında Cenevre'de Avrupa güvenliği konusunda eğitim aldı ve aynı dönemde Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Türkmenistan Daimi Temsilciliğinde danışman olarak çalıştı.

Dışişleri Bakanlığında Avrupa Ülkeleri Departmanı Bölüm Başkanı olan Berdimuhamedov, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Haber Departmanı Başkanı ve Türkmenistan Parlamentosu Yasama Komitesi Başkanı görevinde bulundu.

Berdimuhamedov, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinden sonra 2020'de Ahal vilayeti Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

Rusça ve İngilizce bilen Berdimuhamedov, son olarak Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcılığını yürüttü.

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Berdimuhamedov, Türkmenistan, Türkmen, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenistan'ın yeni devlet başkanı Serdar Berdimuhamedov yemin ederek göreve başladı - Son Dakika


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