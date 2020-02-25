Türkmenistan, İran'a sınır kapılarını kapattı, Türk TIR'lar mahsur kaldı - Son Dakika
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Türkmenistan, İran'a sınır kapılarını kapattı, Türk TIR'lar mahsur kaldı

6 saat önce

TÜRKMENİSTAN, koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin ardından İran'la olan kara sınır kapılarını kapattı.

Türkmenistan, İran'a sınır kapılarını kapattı, Türk TIR'lar mahsur kaldı, System.String[]
TÜRKMENİSTAN, koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin ardından İran'la olan kara sınır kapılarını kapattı. Yüzlerce Türk TIR şoförü, sınır kapısında mahsur kaldı.

Türkiye'den yükledikleri malları İran üzerinden Türkmenistan, Özbekistan ve Orta Asya ülkelerine götürmek için günler öncesinden yola çıkan Türk TIR şoförleri, koronavirüs engeline takıldı. Türkmenistan'ın, İran'a olan kara sınır kapılarını güvenlik gerekçesiyle kapatması üzerine, 600'e yakın Türk TIR'ı gümrükte kaldı.Türkiye'ye de geri dönemeyen Türk şoförler, İran hükümetinden yardım istedi. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), TIR'ların sağlıklı bir şekilde Turkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.


- Ağrı
Türkmenistan, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:02 Kaynak: DHA
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