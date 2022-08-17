Türkmenistan, uluslararası ulaşım alanında yeni anlaşmalara imza attı - Son Dakika
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Türkmenistan, uluslararası ulaşım alanında yeni anlaşmalara imza attı

17.08.2022 14:38
Türkmenistan, uluslararası ulaşım alanında yeni anlaşmalara imza attı

Türkmenistan, karayla çevrili gelişmekte olan ülkelerin ulaştırma bakanları düzeyindeki konferans çerçevesinde yeni anlaşmalara imza attı.

Türkmenistan, karayla çevrili gelişmekte olan ülkelerin ulaştırma bakanları düzeyindeki konferans çerçevesinde yeni anlaşmalara imza attı.

Türkmenistan'ın Avaza bölgesindeki bir otelde yapılan imza töreninde, Türkmenistan Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı Genel Müdürü Mammethan Çakiyev ile Moldova Cumhuriyeti Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Andrei Spinu arasında uluslararası kara yolu taşımacılığına ilişkin anlaşma imzalandı.

Daha sonra Türkmenistan Bakanlar Kurulu Ulaştırma ve Haberleşme Ajansına bağlı Türkmen Deniz Derya Yolları Başkanı Annadurdy Kosayev ile Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Khvtisiaşvili arasında deniz yolu ulaşım ve taşımacılığına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Türkmenistan Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı ile Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı arasında uluslararası kara yolu taşımacılığının geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Taraflar, anlaşma sonrası iki ülke arasındaki ulaştırma iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem verildiklerini kaydetti.

Aşkabat anlaşmasının kapsamı genişliyor

Uluslararası ulaştırma ve transit koridoru oluşturulmasına ilişkin anlaşmaya (Aşkabat Anlaşması) taraf devletlerin koordinasyon konseyinin 2. toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Türkmenistan Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı Genel Müdürü Mammethan Çakiyev, İran Cumhuriyeti Yollar ve Kentsel Kalkınma Bakanı Rüstem Kasemi, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakan Yardımcısı Almaz Idyrysov ve Özbekistan'ın Türkmenistan Büyükelçisi Akmalcon Kuçkarov katıldı.

Toplantıda, anlaşmanın taraf ülkeleri arasındaki trafiği kolaylaştırmak konuları ele alındı ve anlaşmaya katılacak yeni üyeler değerlendirildi.

" Türkiye'nin Orta Asya ülkeleri için bir kere daha stratejik önemini gösterdi"

Türkmenistan Ulusal Konseyi Meclisinin Milletvekili Kerimguly Geldiyev, karayla çevrili gelişmekte olan ülkelerin ulaştırma bakanları düzeyindeki konferansını AA muhabirine değerlendirdi.

Konferans çerçevesinde ikili ve çok tarafları anlaşmalara imza atılmasının toplantının önemini artırdığını belirten Geldiyev, toplantıda konuşma yapan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİK) temsilcilerinin, Türkiye'nin bölge ülkelerinin Avrupa pazarına çıkmasında önemli bir rolünün olduğunu söylediklerini aktardı.

Geldiyev, şunları kaydetti:

"Bu anlamda İslamabad-Tahran- İstanbul uluslararası ulaşım koridoru, İstanbul- Almatı ulaşım koridoru ve yeni ulaşım hattı projesi olan Kırgızistan-Tacikistan-Afganistan-İran-Türkiye üzerinden Avrupa pazarına çıkılması konusunda projelerin finanse edilmesi konusunda mutabık kaldılar. Bu da Türkiye'nin Orta Asya ülkeleri için bir kere daha stratejik önemini göstermiş oluyor."

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Türkmenistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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