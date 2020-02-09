Son Dakika › Dünya › Türkmenistan lideri, oğlu Serdar Berdimuhamedov'u sanayi ve şehircilik bakanı olarak atadı - Son Dakika Dünya
Türkmenistan lideri, oğlu Serdar Berdimuhamedov'u sanayi ve şehircilik bakanı olarak atadı
6 saat önce
Türkmenistan lideri Berdimuhamedov, ülkenin gelecekteki lideri gözüyle bakılan oğlunu sanayi ve inşaat bakanı olarak atadı.
Doğal gaz kaynakları bakımından oldukça zengin olan Türkmenistan'ın Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, oğlunu sanayi ve şehircilik bakanı olarak atadı.
Devlet Başkanının, Türkmenistan'ın gelecekteki lideri gözüyle bakılan oğlu Serdar Berdimuhamedov bundan sonra ülkenin geleceği açısından 'karlı' olarak görülen inşaat projelerinden sorumlu olacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:59
Son Dakika Rıdvan Dilmen: Kadıköy'de işkence yaşandı Çin İstanbul Başkonsolosu Wei'den koronavirüs açıklaması: Asıl dikkat etmemiz gereken, panik ve rivayetler virüsten daha korkunç Meksika'dan dehşete düşüren görüntüler! Karteller, iki adamı çırılçıplak soyup işkence yaptılar İngiliz bilim insanı: Koronavirüste gerçek ölü sayısının açıklanması çok zor