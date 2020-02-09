Türkmenistan lideri, oğlu Serdar Berdimuhamedov'u sanayi ve şehircilik bakanı olarak atadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkmenistan lideri, oğlu Serdar Berdimuhamedov'u sanayi ve şehircilik bakanı olarak atadı - Son Dakika Dünya

Türkmenistan lideri, oğlu Serdar Berdimuhamedov'u sanayi ve şehircilik bakanı olarak atadı

6 saat önce

Türkmenistan lideri Berdimuhamedov, ülkenin gelecekteki lideri gözüyle bakılan oğlunu sanayi ve inşaat bakanı olarak atadı.

Türkmenistan lideri, oğlu Serdar Berdimuhamedov'u sanayi ve şehircilik bakanı olarak atadı, System.String[]

Doğal gaz kaynakları bakımından oldukça zengin olan Türkmenistan'ın Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, oğlunu sanayi ve şehircilik bakanı olarak atadı.


Devlet Başkanının, Türkmenistan'ın gelecekteki lideri gözüyle bakılan oğlu Serdar Berdimuhamedov bundan sonra ülkenin geleceği açısından 'karlı' olarak görülen inşaat projelerinden sorumlu olacak.

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Berdimuhamedov, Türkmenistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:59 
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