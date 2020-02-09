Türkmenistan lideri, oğlu Serdar Berdimuhamedov'u sanayi ve şehircilik bakanı olarak atadı

Doğal gaz kaynakları bakımından oldukça zengin olan Türkmenistan'ın Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, oğlunu sanayi ve şehircilik bakanı olarak atadı.



Devlet Başkanının, Türkmenistan'ın gelecekteki lideri gözüyle bakılan oğlu Serdar Berdimuhamedov bundan sonra ülkenin geleceği açısından 'karlı' olarak görülen inşaat projelerinden sorumlu olacak.