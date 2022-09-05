Türkmenistan, Pakistan'a insani yardım gönderdi - Son Dakika
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Türkmenistan, Pakistan'a insani yardım gönderdi

05.09.2022 18:12
Türkmenistan, Pakistan'a insani yardım gönderdi

Türkmenistan, sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'a insani yardım gönderdi.

Türkmenistan, sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'a insani yardım gönderdi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkmenistan'dan havalanan insani yardım uçağının Pakistan'ın Karaçi şehrine indiği bildirildi.

Açıklamada, Pakistan'da meydana gelen ve çok sayıda can kaybına ve büyük çaplı yıkıma neden olan doğal afetler nedeniyle, dost Pakistan halkına insani yardım sağlamak amacıyla, ilaç ve tıbbi malzeme, gıda ve diğer malların teslim edildiği belirtildi.

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AFAD'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan için yardım kampanyası AFAD'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan için yardım kampanyası AFAD'dan Pakistan için yardım kampanyası AFAD'dan Pakistan için yardım kampanyası
Kaynak: AA

Türkmenistan, Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkmenistan, Pakistan'a insani yardım gönderdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Türkmenistan, Pakistan'a insani yardım gönderdi - Son Dakika
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