Türkmenistan, Türk dili konuşulan ülkelerle kültür iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor - Son Dakika

NUR Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, "Türk dili konuşulan ülkelerle kültür alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, Türk Konseyi Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nde konuk cumhurbaşkanı sıfatıyla çevirim içi yaptığı konuşmada, zirvenin gündemi itibarıyla çok önemli olduğunu belirtti.

Berdimuhammedov, ülkesinin küresel enerji güvenliği alanında uluslararası düzeyde girişim başlattığını bildirerek "Söz konusu girişim çerçevesinde oluşturulacak petrol ve gaz transiti sistemine Türk dili konuşan ülkeleri de dahil olmaya davet ediyorum." dedi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) kapsamında ünlü Türkmen yazar ve şairlerin tanıtım faaliyetlerinin yapılmasını öneren Berdimuhammedov, "Türk dili konuşulan ülkelerle kültür alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Macaristan, Türk Konseyi ülkeleriyle ilişkisini stratejik düzeye taşımak istiyor

Türk Konseyi gözlemci üyesi Macaristan Başbakanı Viktor Orban da zirvede yaptığı konuşmada, en son Özbekistan'la önemli anlaşma yaptıklarını ve yakın zamanda Kırgızistan'da da büyükelçilik açacaklarını kaydederek "Bizim amacımız Türk Konseyi ülkeleriyle ilişkilerimizi stratejik düzeye taşımak." ifadesini kullandı.

Orban, Türk Yatırım Fonunun kurulmasını önemsediklerini ve Macaristan tarafının gerekli bütçeyi sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

"2020 Türk dünyası için verimli bir yıl oldu"

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, geçen yılın küresel salgının getirdiği zorluklara rağmen Türk dünyası için verimli bir yıl olduğunu söyledi.

Amreyev, Türk Konseyi çatısı altında Türk dünyasının tüm liderlerini bir arada görmekten büyük gurur ve onur duyduklarını sözlerine ekledi.