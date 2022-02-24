Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Malatya Valisi Baruş'u ziyaret etti - Son Dakika
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Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Malatya Valisi Baruş'u ziyaret etti

24.02.2022 14:19
Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Malatya Valisi Baruş'u ziyaret etti

Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret ederek, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov'un Türkçeye çevrilen "Ak Şehrim Aşkabat" ve "Türkmenin Refah İlkesi" kitaplarını takdim etti.

Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret ederek, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov'un Türkçeye çevrilen "Ak Şehrim Aşkabat" ve "Türkmenin Refah İlkesi" kitaplarını takdim etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un "Ak Şehrim Aşkabat" adlı kitabının tanıtım ile "Türkmenistan Fotoğraf Sergisi" için kente gelen Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Malatya Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Valilik Şeref Defterini imzalamasının ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov'un Türkçeye çevrilen "Ak Şehrim Aşkabat" ve "Türkmenin Refah İlkesi" kitaplarını Vali Baruş'a takdim etti.

Baruş'da, Arslantepe saray duvarındaki baskı desenleri üzerine Malatya Müzesinde sergilenen "Otlayan Karaca Mozaiği" işlenmiş rölyef replikasını Amanlıyev'e hediye etti.

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Büyükelçi İşankuli Amanlıyev'e Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ve beraberindeki heyet eşlik etti.

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Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un kitabının tanıtım programı düzenlendi Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un kitabının tanıtım programı düzenlendi Berdimuhamedov'un 'Ak Şehrim Aşkabat' kitabı tanıtıldı Berdimuhamedov'un 'Ak Şehrim Aşkabat' kitabı tanıtıldı

Berdimuhamedov, Türkmenistan, Malatya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Malatya Valisi Baruş'u ziyaret etti - Son Dakika


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