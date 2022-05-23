Türkmenistan, uluslararası tırların İran'dan Özbekistan'a transit geçişine izin verecek - Son Dakika
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Türkmenistan, uluslararası tırların İran'dan Özbekistan'a transit geçişine izin verecek

23.05.2022 13:08
Türkmenistan, uluslararası tırların İran'dan Özbekistan'a transit geçişine izin verecek

Türkmenistan, 1 Haziran itibarıyla İran sınırından gelen uluslararası tırların toprakları üzerinden Özbekistan'a geçişine izin verecek.

Türkmenistan, 1 Haziran itibarıyla İran sınırından gelen uluslararası tırların toprakları üzerinden Özbekistan'a geçişine izin verecek.

Türkmen Otomobil Devlet Kurumunun sitesinden yapılan açıklamada, Türkmenistan'ın 1 Haziran itibarıyla Sarahs-Farap-Sarahs güzergahında uluslararası tır geçişini kabul edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Türkmenistan, uluslararası taşımacılık potansiyelinden tam olarak yararlanmak, uluslararası taşımacılıkta yük trafiği hacmini artırmak için Sarahs-Farap-Sarahs güzergahı üzerinden transit geçişlere izin verecek." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

Türkmenistan, Özbekistan, Haziran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkmenistan, uluslararası tırların İran'dan Özbekistan'a transit geçişine izin verecek - Son Dakika


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