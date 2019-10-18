Son Dakika Haberleri: TÜRKMENİSTAN UYRUKLU KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
Son Dakika Güncel TÜRKMENİSTAN UYRUKLU KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

TÜRKMENİSTAN UYRUKLU KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

49 dakika önce

BEYOĞLU'nda Türkmenistan uyruklu R.M. kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

TÜRKMENİSTAN UYRUKLU KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI, System.String[]

BEYOĞLU'nda Türkmenistan uyruklu R.M. kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu bacağından yaralanan R.M. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin yakalanması çalışma başlattı.

Olay, sabaha doğru saat 05.30 sıralarında Çukur Mahallesi Zerdali Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Türkmenistan Uyruklu R.M.'ye kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Silah seslerini duyup Zerdali Sokağa gelen gece bekçileri R.M.'yi bacağından yaralı halde yerde yatarken buldu. Bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptı. Polislerce bacağına tampon yapılan R.M. daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıda yaralanan R.M.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA ÇEKİRDEK BULUNDU

Polis ekipleri, olay yerini güvenlik çemberine alırken yapılan incelemelerde ise sokakta yaklaşık 10 adet boş kovan bulundu. Polis saldırıyı gerçekleştiren silahlı kişi ya da kişilerin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Yerde yatan yaralı

-Polis ekiplerinin çalışması

-Polis memurunun yaralının bacağına tampon yapması

-Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi

-Yaralının ambulansa alınması

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler


Türkmenistan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristlerin Nusaybin'de 8 sivili şehit ettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı
HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı Nusaybin'de 4 farklı noktaya havanlı saldırı: 1 asker hafif yaralı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde elindeki silahla yolu kesen şahıs, metrelerce araç kuyruğu oluşturdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 07:26:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜRKMENİSTAN UYRUKLU KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]