TÜRKMENİSTAN VE IRAKLININ PARASINI ÇALAN TIRNAKÇI YAKALANDI - Son Dakika
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TÜRKMENİSTAN VE IRAKLININ PARASINI ÇALAN TIRNAKÇI YAKALANDI

27.03.2022 08:39

FATİH'te Irak ve Türkmenistan uyruklu mağdurların parasını Tırnakçılık yöntemiyle çalan İran uyruklu Adel B.(52) polis tarafından yakalandı.

FATİH'te Irak ve Türkmenistan uyruklu mağdurların parasını Tırnakçılık yöntemiyle çalan İran uyruklu Adel B.(52) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinden kendi yaptığı sahte kimlik ele geçilirken Adel B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin dolandırıcılık yaptığı anlar MOBESE kamerası tarafından görüntülendi.

Fatih'te polise başvuran Irak uyruklu H.A.F., yolda yanına yaklaşan ve sözde yardım isteyen bir kişi tarafından parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur H.A.F. poliste verdiği ifadesinde Yanıma yaklaşarak yabancı olduğunu elindeki dolarların sahte olduğunu tahmin ettiğini söyleyerek yardım istedi. Cebimdeki dolarları çıkarıp onun dolarlarıyla karşılaştırmaya başladık. Bir süre sonra paralarımı geri verdi. Ancak saydığımda 600 doların el çabukluğu ile çalındığını fark ettim. dedi. Aynı bölgede Türkmenistan uyruklu R.R. (39) de polise başvurarak benzer bir yöntem izleyen bir kişinin parasını çaldığını söyledi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede iki mağduru da dolandıran kişinin aynı olduğunu tespit etti. Bir mobese kamerası tarafından dolandırıcılık yaparken görüntülenen şüpheli kısa süre içinde gözaltına alındı. İran uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli Adel B.'nin üzerinden kendi yaptığı sahte bir kimlik ile bir miktar döviz ele geçirildi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde paraları çaldığı mağdurlar tarafından teşhis edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜRKMENİSTAN VE IRAKLININ PARASINI ÇALAN TIRNAKÇI YAKALANDI
TÜRKMENİSTAN VE IRAKLININ PARASINI ÇALAN TIRNAKÇI YAKALANDI
TÜRKMENİSTAN VE IRAKLININ PARASINI ÇALAN TIRNAKÇI YAKALANDI
TÜRKMENİSTAN VE IRAKLININ PARASINI ÇALAN TIRNAKÇI YAKALANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKMENİSTAN VE IRAKLININ PARASINI ÇALAN TIRNAKÇI YAKALANDI - Son Dakika


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