Proje çerçevesinde, uluslararası ulaşım koridorlarını oluşturmak, yük ve yolcu taşımacılık sistemini geliştirmek amacıyla Türkmenbaşı şehrinden Kazakistan sınırına kadar uzanan kara yolu inşa edilecek. Türkmenbaşı-Garaboğaz kara yolu güzergahında, Garaboğaz Körfezi üzerinde iki şeritli kara yolu köprüsünün inşası da projenin bir parçasını oluşturacak.

Kaynak: AA

Berdimuhamedov, Türkmenistan, Türkmenbaşı, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkmenistan, yeni ulaşım projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor - Son Dakika

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