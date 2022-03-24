Türkmenistan, yılın ilk iki ayında Çin'in en fazla doğal gaz satın aldığı ülke oldu - Son Dakika
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Türkmenistan, yılın ilk iki ayında Çin'in en fazla doğal gaz satın aldığı ülke oldu

24.03.2022 10:58
Türkmenistan, yılın ilk iki ayında Çin'in en fazla doğal gaz satın aldığı ülke oldu

Türkmenistan, yılın ilk iki ayında Çin'e 1,44 milyar dolarlık doğal gaz ihraç etti.

Türkmenistan, yılın ilk iki ayında Çin'e 1,44 milyar dolarlık doğal gaz ihraç etti.

Türkmenistan haber ajansı Orient'in Çin Gümrük İdaresine dayandırdığı habere göre, Türkmenistan, Çin'e ocak ve şubat aylarında 1,44 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracat ederek geçen yılın aynı dönemine kıyasla doğal gaz ihracatını yüzde 1,47 artırdı.

Verilere göre, Çin'e doğal gaz ihracatında Türkmenistan ilk sırada yer alırken Rusya 526,9 milyon dolar, Myanmar 224,6 milyon dolar, Kazakistan 105,1 milyon dolar ve Özbekistan 48,4 milyon dolarlık doğal gaz ihracatı yaptı.

Türkmenistan'ın eski Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, şubat ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede taraflar Türkmenistan-Çin arasında ek 4. doğal gaz boru hattı projesi hakkında anlaşmaya varmıştı. Projenin hayata geçirilmesiyle Türkmenistan'ın Çin'e yıllık doğal gaz ihracatının 65 milyar metreküpe ulaşması bekleniyor.

Türkmenistan 2021'de Çin'e 34 milyar metreküp doğal gaz ihraç etti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkmenistan, Doğalgaz, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenistan, yılın ilk iki ayında Çin'in en fazla doğal gaz satın aldığı ülke oldu - Son Dakika


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