Türkmenistanlı gruptan, Başkonsolosluk önünde darbedildikleri iddiasıyla suç duyurusu

Türkmenistanlı bir grup, dilekçe vermek üzere gittikleri ülkelerinin İstanbul Başkonsolosluğu önünde görevlilerce darbedildikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapan avukat Gülden Sönmez, bugün Türkmenistanlı müvekkilleriyle Türkmenistan Cumhurbaşkanına dilekçe göndermek üzere Başkonsolosluğa gittiklerini söyledi.

Oraya ulaştıklarında dilekçenin içeriğinden bahsettiklerini kaydeden Sönmez, "İçeriye girmeden konsolosluk çalışanı olduğunu düşündüğümüz grup tarafından zorla itildik. Bazı müvekkillerimiz darbedildi. Türkmenistanlı görevliler ve olaya dahil olan herkes hakkında suç duyurusunda bulunmaya geldik." dedi.

Sönmez, Türkmenistanlı müvekkillerinin, kendi cumhurbaşkanlarına ulaştırılmak üzere hazırladıkları dilekçede, Türkiye'de kaçak duruma düştüklerini ve ülkelerine dönmek istedikleri anlattıklarını belirtti.

Türkmenistanlı Alisher Shatov, sadece dertlerini anlatmaya geldiklerini ifade ederek, "Hakkını isteyen insanlara böyle yapıyorlar. Bizim havalimanında bekleyen vatandaşlarımıza kim sahip çıkacak?" dedi.

İki çocuk annesi Zarina Ahtyamova da olayda çocuklarıyla darbedildiğini, yalnızca dilekçe vermeye gittiklerini ve olaya dahil olan herkesten şikayetçi olduklarını söyledi.

Ahmed Rahmanov ise konsolosluk önünde çevrelerinin bir anda sarıldığını anlatarak, "Bir arkadaşla kavga çıkardılar. O anda dikkatimizi dağıtıp her taraftan saldırmaya başladılar. Bazılarımız, kadın ve çocukları korumaya çalışırken darbe aldı." şeklinde konuştu.