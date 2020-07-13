Türkmenler 14 Temmuz Kerkük katliamının kurbanlarını andı - Son Dakika

Türkmenler 14 Temmuz Kerkük katliamının kurbanlarını andı

Irak'ın Kerkük kentinde 61 yıl önce Kürt kökenli Komünist Partisi üyelerince katledilen Türkmenler için anma töreni düzenlendi.

Irak'ın Kerkük kentinde 61 yıl önce Kürt kökenli Komünist Partisi üyelerince katledilen Türkmenler için anma töreni düzenlendi.

Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: Bir kaybımız ve 11 yaralımız var, 12 köye ulaşım sağlanamıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı

14 Temmuz Kerkük katliamının kurbanlarına ait kent merkezindeki Şehitler Mezarlığında düzenlenen anma merasimine, Irak Türkmen Cephesi temsilcileri, yerel yetkililer ve katliamın tanıkları katıldı.

Irak Türkmenleri Siyasi Tutuklular ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Haşim Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katliamın üzerinden 61 yıl geçmesine rağmen Türkmenlerin o acı günleri unutmadığını söyledi.

Kerkük'te yaşanan olayın Türkmenlerin son 100 yılda maruz kaldığı katliamlardan sadece biri olduğunu ifade eden Salihi, buna rağmen Türkmenlerin Irak'ta varlıklarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Genel Sekreteri Ali Berberoğlu da bu katliamlarla Türkmen varlığının bölgeden silinmek istendiğini ifade etti.

Berberoğlu, "Özellikle Osmanlı devletinin bölgeden çekilmesinden sonra Türkmenler çeşitli katliamlara maruz kalmıştır. Irak'taki müteakip hükümetler Türkmenlerin yönetimlerde yer almasına izin vermemiş ve onları uzaklaştırmıştır." dedi.

Üç kardeşi gözlerinin önünde öldürüldü

Katliamın tanıklarından Kubat Muhtar (79), olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Henüz 18 yaşındaydım. Hiç tanımadığımız silahlı kişiler evimizi bastılar ve bizi bir odaya kapatarak üzerimize otomatik silahlarla rastgele ateş açtılar. Açtıkları ateş sonucu Cihat ve Nihat isimli iki ağabeyim ve Emel (13) adlı kız kardeşimi gözümüzün önünde öldürdüler."

14 Temmuz Katliamı

Kerkük'te 14 Temmuz 1959'da, cumhuriyetin ilanının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce Türkmen, dönemin Komünist Partisi üyeleri tarafından öldürülmüştü.

Söz konusu olay, tarihe "14 Temmuz Katliamı" olarak geçmişti.

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 22:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenler 14 Temmuz Kerkük katliamının kurbanlarını andı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:52 Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:13 Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
22:13
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 04:48:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkmenler 14 Temmuz Kerkük katliamının kurbanlarını andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]