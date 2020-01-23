Türkmenler BP'nin Kerkük petrol sahasından çekilmesinden endişeli - Son Dakika

Türkmenler, Irak'ın Kerkük kentindeki petrol sahasında geliştirme çalışması yapan İngiliz enerji devi BP'nin (British Petroleum) kentten çekilmesinden endişeli.



Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BP'nin saha geliştirme çalışmalarını yaptığı Kerkük'ten çekilmesinden dolayı endişe duyduklarını söyledi.



BP'nin saha çalışma sözleşmesinin Irak Petrol Bakanlığı tarafından yenilenmemesini "olumsuz bir gelişme" olarak değerlendiren Turan, bu durumun kente yönelik "istikrarsızlık" algısı yarattığını ifade etti.

Turan, bu tür enerji devi şirketlerin kentteki faaliyetlerine son verilmesinin diğer uluslararası şirketleri de buradan uzaklaştıracağını belirtti.



Irak Petrol Bakanlığının aldığı bu kararın siyasi olduğunu söyleyen Turan, bunun Kerkük petrol sahasının geliştirilmesini engellemeye yönelik bir adım olduğunu dile getirdi.



Kürt siyasi partilere bağlı milis güçlerin yıllar önce bu tür uluslararası şirketlerin Kerkük'te yatırım yapmasına engel olduğunu belirten Turan, söz konusu siyasi partilerin Kerkük petrolünü ele geçirme planları olabileceğini söyledi.



Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, BP ile bakanlık arasındaki saha çalışma sözleşmesinin yenilenmediğini belirterek, "Sözleşmenin yenilenmemesi üzerine BP şirketi, Kerkük petrol sahalarından çekildi." ifadesini kullanmıştı.

İngiltere'nin BP Anonim Şirketi ile Irak Petrol Bakanlığı arasında 2013'te bir anlaşma yapılmış ancak ülkede devam eden DEAŞ terörü nedeniyle bu anlaşma aktifleştirilememişti. Anlaşma, Irak merkezi hükümetine bağlı Kuzey Petrol Şirketi'nin petrol sahasının geliştirilmesi ve ihracatın artırılmasını hedefliyordu.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki askeri varlığının sona ermesinin ardından 18 Ocak 2018'de anlaşma resmen tekrar hayata geçirildi.



Ülkenin güney, orta ve kuzey kesimlerindeki petrol sahalarında dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda önemli şirket faaliyet gösteriyor.



Irak'ta petrol aramalarına en erken başlayan ülkeler arasında yer alan İngiltere'nin petrol devleri BP ve Shell, Kerkük ve Basra'daki petrol yataklarında faaliyet gösteriyor. Bu şirketleri Basra'da ABD'li ExxonMobil takip ediyor.



Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ise ülkenin güneyindeki Basra, Meysan, Vasıt ve Diyala vilayetlerindeki gaz ve petrol sahalarında çalışmalar yürütüyor.