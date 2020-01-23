Türkmenler BP'nin Kerkük petrol sahasından çekilmesinden endişeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkmenler BP'nin Kerkük petrol sahasından çekilmesinden endişeli - Son Dakika

Türkmenler BP'nin Kerkük petrol sahasından çekilmesinden endişeli

6 saat önce

Türkmenler, Irak'ın Kerkük kentindeki petrol sahasında geliştirme çalışması yapan İngiliz enerji devi BP'nin (British Petroleum) kentten çekilmesinden endişeli.

Türkmenler, Irak'ın Kerkük kentindeki petrol sahasında geliştirme çalışması yapan İngiliz enerji devi BP'nin (British Petroleum) kentten çekilmesinden endişeli.

Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BP'nin saha geliştirme çalışmalarını yaptığı Kerkük'ten çekilmesinden dolayı endişe duyduklarını söyledi.

BP'nin saha çalışma sözleşmesinin Irak Petrol Bakanlığı tarafından yenilenmemesini "olumsuz bir gelişme" olarak değerlendiren Turan, bu durumun kente yönelik "istikrarsızlık" algısı yarattığını ifade etti.

Turan, bu tür enerji devi şirketlerin kentteki faaliyetlerine son verilmesinin diğer uluslararası şirketleri de buradan uzaklaştıracağını belirtti.

Irak Petrol Bakanlığının aldığı bu kararın siyasi olduğunu söyleyen Turan, bunun Kerkük petrol sahasının geliştirilmesini engellemeye yönelik bir adım olduğunu dile getirdi.

Türkmenler BP'nin Kerkük petrol sahasından çekilmesinden endişeli

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:24 Kaynak: AA
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