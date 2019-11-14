Türkmenler, Irak Anayasa Mahkemesinin, seçmen kütüklerini inceleyen komisyonu lağvetmesi yönündeki kararına tepki gösterdi.

Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan konuya dair basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kerkük'te seçmen kütüklerini inceleme komisyonunun feshedilmesi kararının adil olmadığını söyledi.

Özellikle 2003 yılından sonra Kerkük'ün demografik değişikliğe uğratıldığına dikkati çeken Turan, "Seçmen kütüklerinin incelenmesi konusunda ısrarcı olacağız." dedi.

Türkmen yetkili Turan, Anayasa Mahkemesinin aldığı kararı gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkmenler olarak yasal olmayan bu kararın karşısında yer aldıklarını" kaydetti.

Kararın alınmasında IKBY etkisi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yıllardır Kerkük'ü istikrarsızlaştırdığını savunan Turan, bu kararda da IKBY'nin Anayasa Mahkemesini etkilediğini aktardı.

Turan, "Ne zaman Kerkük'teki etnik gruplar arasında uyum sağlansa IKBY bu uyumu bozar, Kerkük'te seçimlerin yapılmasını engellemeye ve istikrarı bozmaya çalışır." diye konuştu.

Kürt siyasi partilerin 2003 yılından itibaren Irak'ın kuzeyinden Kerkük'e nüfus kaydırması yaptığını savunan başta Türkmenler olmak üzere farklı kesimler bu durumun ortaya çıkması için 2008 yılında seçmen kütüklerinin yeniden incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Talep, 2018'de Planlama, İçişleri, Sağlık, Ticaret Bakanlıkları ve Seçim Komiserliğinden temsilcilerin yer aldığı bir komisyonun kurulmasıyla yerine getirilmişti. Komisyon, Kerkük'te başta Kürt siyasi partiler olmak üzere Türkmen, Arap ve Hristiyanların onayıyla kurulmuştu.

IKBY Parlamento Başkanı Reyvaz Faik'in Anayasa Mahkemesine yaptığı başvurunun ardından 12 Kasım Salı günü seçmen kütüklerini inceleyen komisyon feshedilmişti.

Irak'ta 4 yılda bir yapılması gereken yerel seçimler, siyasi anlaşmazlıklardan dolayı son olarak 2013 yılında, Kerkük'te de 2005 yılında gerçekleştirilmişti.