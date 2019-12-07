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Türkmenler Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinde temsil edilmek istiyor
6 saat önce
Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı Türkmen Seçim Dairesi binası Toplantıdan detaylar Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı Türkmen Seçim Dairesinin Başkanı Ahmet Köprülü ile röportaj Türkmenler Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinde temsil edilmek istiyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:07 Kaynak: AA
Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı Türkmen Seçim Dairesi binası
Toplantıdan detaylar
Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı Türkmen Seçim Dairesinin Başkanı Ahmet Köprülü ile röportaj Türkmenler Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinde temsil edilmek istiyor
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