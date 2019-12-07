Son Dakika Haberleri: Türkmenler Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinde temsil edilmek istiyor
Son Dakika Güncel Türkmenler Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinde temsil edilmek istiyor - Son Dakika

Türkmenler Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinde temsil edilmek istiyor

6 saat önce

Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı Türkmen Seçim Dairesi binası Toplantıdan detaylar Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı Türkmen Seçim Dairesinin Başkanı Ahmet Köprülü ile röportaj Türkmenler Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinde temsil edilmek istiyor.

Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı Türkmen Seçim Dairesi binası

Toplantıdan detaylar

Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı Türkmen Seçim Dairesinin Başkanı Ahmet Köprülü ile röportaj Türkmenler Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinde temsil edilmek istiyor

Türkmenler Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinde temsil edilmek istiyor

Köprülü, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:07 Kaynak: AA
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