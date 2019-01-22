Türkmenler Kerkük Konusunda Uyardı
1 saat önce
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşed Salihi, Kerkük'te meydana gelebilecek bir kaosun felakete yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.
Irak
Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşed Salihi, Kerkük
'te meydana gelebilecek bir kaosun felakete yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.
ITC Başkanı Erşed Salihi yaptığı yazılı açıklamada Bağdat
ile Erbil
arasındaki tartışmalı bölgelerin başında yer alan Kerkük kentinin siyasi ve güvenlik ile ilgili sıkıntılara maruz kaldığını belirterek, Kerkük konusunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY) ve Bağdat'ı bilgileri dışında yapılan şüpheli siyasi anlaşmalardan uzak durmaya çağırdı.
Kerkük'te meydana gelebilecek bir kaosun felakete yol açacağı uyarısında bulunarak bu felaketin Irak'ın bütün kentlerini etkileyeceğini söyleyen Salihi, "Karanlık köşelerde yazılan anayasa yüzünden kurban olan Musul
'dan sonra bizi ikinci kurban yapmayın. Kerkük'ü halkına bırakın" ifadesini kullandı. - ERBİL
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:13 Kaynak: İHA
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