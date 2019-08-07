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Türkmenlere Türkiye'den destek

38 dakika önce

Kerkük'te YPG-PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucunda yaralanan Türkmenler Türkiye'de tedavi görüyor.

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Kerkük'te YPG- PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucunda yaralanan Türkmenler Türkiye'de tedavi görüyor. Kerkük'te YPG- PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucunda yaralanan Türkmen vatandaşlar, Türkmen Eli Vakfı aracığıyla Ankara'da bir özel hastanede tedavi görüyor. Saldırı sonucunda yaralanan Ercan Haydar'ın (16) karnında 250 gram ağırlığında demir cisim tespit edildi. Yapılan ameliyatlar sonucunda cisim çıkartılırken Ercan Haydar şu ifadeleri kullandı: "Dolmuşun içerisindeydik bir anda bomba patladı. Vücudumun yandığını hissettim. Türkmen Eli Vakfı aracılığıyla Türkiye'ye geldim. Erşat Salih'e çok teşekkür ederim. Türkiye den çok memnunum. Burada çok iyi tedavi, çok iyi ilaç var. Ramazan hocaya teşekkür ederim." Dr. Ramazan Aydın ise, "Ercan bizim Türkmen gazilerimizden birisidir. 22 kişilik bir otobüse saldırı düzenleniyor. Saldırıda 2 şehit ve 20 gazilerden birisi Ercan sağ ayak topuğu yoktu. Sürekli karın ağrısı vardı. Yaptığımız tetkiklerde karnında yabancı bir cisim olduğunu tespit ettik. Yabancı cisim yaklaşık 250 gram ağırlığında 8 santim uzunluğunda bir demir parçası. Parçadan sonra Ercan kardeşimiz rahatladı. Ercan'ı kısa bir süreye sonra Irak'a göndereceğiz. Türkmen Eli Vakfı'nın desteği ile buraya geldi" şeklinde konuştu.
(Fatih Erdoğan - Mehmet Kalay/İHA)
Türkiye, Kerkük, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:55 Kaynak: İHA
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